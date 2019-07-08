Петербургский завод Hyundai в 2018 году снизил прибыль, а всеволожский Ford вышел из убытка

По итогам 2018 года российский завод Hyundai сократил чистую прибыль, завод в Ford в Ленинградской области вышел из убытка на миллиардную прибыль, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Так, ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (автозавод корейского концерна Hyundai) в 2018 году получило 6 млрд 392,951 млн рублей чистой прибыли, что на 5% ниже показателя 2017 года. Выручка предприятия при этом выросла на 12% - до 169 млрд 379,893 млн рублей, пишет агентство "Финмаркет".

Напомним, в прошлом году петербургский завод Hyundai выпустил 246500 автомобилей, что на 5,6% выше показателя годичной давности. Как отмечают на предприятии, рекордный производственный результат стал возможен благодаря стабильно высокому спросу на выпускаемые модели, а также эффективному использованию производственных мощностей и планированию. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

ЗАО "Форд Мотор Компани" (предприятие Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области) по итогам 2018 года получило 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 46 млн рублей в 2017 году, а выручка компании сократилась на 18,7% - до 817 млн рублей. В прошлом году всеволожский завод выпустил 15345 автомобилей Ford Focus и Mondeo (-21,5%). Напомним, в конце марта 2019 года Ford Sollers заявила о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Производство автомобилей Ford в Ленобласти прекратилось летом текущего года.

Финпоказатели петербургского завода Toyota в системе "СПАРК-Интерфакс" не указаны, так как предприятие является филиалом московского ООО "Тойота Мотор", которое в 2018 году увеличило чистую прибыль на 51% - до 12,4 млрд рублей. Выручка компании возросла на 15,2% - до 313,2 млрд рублей.

Данных о финансовых показателях ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге) в системе "СПАРК-Интерфакс" пока нет.