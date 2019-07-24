«Рольф» в 2018 году выплатил 3 млрд рублей дивидендов

ООО "Рольф" (входит в группу "Рольф") в 2018 году выплатило акционерам 2,99 млрд рублей дивидендов, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2017 году дивиденды не выплачивались. В 2016 году компания выплатила 0,7 млрд рублей, в 2015-м выплаты составили 5,3 млрд рублей, в 2014 году - 2,5 млрд рублей, сообщает агентство "Интерфакс". Получателем средств является кипрская Delance Limited, владеющая почти 100% в ООО "Рольф".

Чистая прибыль ООО "Рольф" по итогам прошлого года возросла на 11,5% и составила 5,3 млрд руб. Выручка выросла на 26,5%, до 153,6 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 26%, до 142 млрд рублей, валовая прибыль - на 32,5%, до 11,3 млрд рублей. Коммерческие расходы возросли на 12%, до 6,2 млрд руб., управленческие - на 11%, до 2,37 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания «Рольф» добилась лучших результатов за свою 27-летнюю историю развития в работе всех ключевых бизнес-направлений. Так, в прошлом году компания реализовала 96670 новых автомобилей, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом и выше темпов роста российского авторынка. В результате «Рольф» в 2018 году увеличил свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%. Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64320 реализованных автомобилей с пробегом.

Как отмечается, денежные потоки "Рольфа" в последнее время стали объектом внимания правоохранительных органов. В отношении основателя и крупнейшего владельца группы Сергея Петрова СКР возбудил уголовное дело о незаконном выводе 4 млрд рублей компании за рубеж. По версии следствия, на счета кипрской компании были незаконно перечислены деньги ГК "Рольф", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение". Сам предприниматель отрицает причастность к выводу денег из компании.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов автохолдинга включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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