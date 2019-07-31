Российский завод Mercedes-Benz в сентябре перейдет на двухсменный режим работы

Российский завод Mercedes-Benz в инудстриальном парке «Есипово» планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены. В связи с этим на предприятии дополнительно будет набрано 400 сотрудников, сообщил генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе. В настоящее время на заводе работает более 600 человек, говорится в сообщении Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Напомним, в конце мая российский завод Mercedes-Benz, который месяцем ранее был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

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