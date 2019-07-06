Maserati рассказала о грядущих новинках

Компания Maserati скорректировала план развития продуктов на ближайшие годы. В течение четырех лет итальянская марка выпустит Levante следующего поколения, новый кроссовер и спорткар, пишет портал Motor.ru.

Согласно графику, в следующем году обновятся седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante. Тогда же Maserati представит полностью новый спорткар – вероятно, речь идет о товарной версии концепта Alfieri. Как отмечают в Maserati, все новые модели и обновления нынешних будут доступны с электрифицированными силовыми установками.

Годом позже, в 2021-м, в линейке появится открытый вариант того самого спорткара, купе GranTurismo сменит поколение, а также дебютирует новый кроссовер сегмента D по европейской размерной классификации (аналог Alfa Romeo Stelvio). В 2022 году представят новые GranCabrio и Quattroporte, а через год – Levante следующего поколения.

Тем временем Ferrari отказывается от сотрудничества с Maserati и заявляет о прекращении поставок двигателей. Причиной такого решения стали низкие объемы отгрузки и нежелание партнера продлевать контракт после его окончания. Последним автомобилем Maserati с двигателем Ferrari стал дебютировавший весной прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке Levante Trofeo: кроссовер оснастили 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 л.с. и 730 Нм крутящего момента.