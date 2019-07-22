ТОП-10 дизельных легковых автомобилей на рынке РФ

сегодня, 10:03 1768 0

ТОП-10 дизельных легковых автомобилей на рынке РФ

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2019 года в России было продано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на учет встало почти 60 тысяч таких автомобилей.

Самым популярным дизельным автомобилем в этом году оказался Mitsubishi Pajero Sport. Обладателями этого японского внедорожника за полгода стали 3629 россиян. На втором месте – японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (3563 шт.), а третье место – у французского компактного кроссовера российской сборки Renault Duster (2851 шт.).

В ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей с «дизелем» также вошли: корейские кроссоверы Hyundai Santa Fe (2695 шт.) и KIA Sorento (2481 шт.), японский полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser (2358 шт.), единственный в первой десятке седан BMW 5 Серии (2186 шт.), Skoda Kodiaq (2131 шт.), BMW Х5 (1791 шт.) и Volkswagen Touareg (1699 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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