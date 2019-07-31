Renault Arkana прибавила в цене от 16 000 до 25 000 рублей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что с 1 августа минимальная цена нового кроссовера Renault Arkana перевалила за 1 млн рублей. Между тем, как выяснили специалисты «Цена Авто», в зависимости от комплектации стоимость модели выросла на 16 000 – 25 000 рублей.

Так, меньше других прибавили в цене версии с механической коробкой передач – на 16 000 рублей. Модификации Renault Arkana с вариатором стали дороже на 20 000 рублей. А вот сильнее всего подорожали топовые комплектации кроссовера – Edition One – на 25 000 рублей.

Таким образом, теперь ценовой диапазон Renault Arkana составляет от 1 015 000 до 1 524 990 рублей (без учета дополнительного опционного оборудования).

Напомним, что продажи купе-кроссовера Renault Arkana начались в нашей стране в начале июля и тогда стартовая цена модели составляла 999 000 рублей.

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