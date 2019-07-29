КАМАЗ в 1 полугодии получил 2 млрд чистого убытка по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого полугодия 2019 года увеличил общую выручку по РСБУ на 966 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 63,096 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с первым кварталом 2019 года компания сократила чистый убыток на 145 млн рублей до 2 млрд рублей. Валовая прибыль по итогам первого полугодия составила почти 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«На финансовых итогах работы компании сказывается непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, который идет в тренде мировых рынков тяжелой автотехники. При этом КАМАЗ продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация мощностей для его производства». Большие средства были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5: для реализации этой цели завершается реинжиниринг основных производственных площадок компании», – комментирует заместитель гендиректора КАМАЗа – финансовый директор Андрей Максимов.

В целом, на развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей в 2019 году запланировано направить свыше 15 млрд рублей. Компания по-прежнему удерживает лидерство на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) и активно работает на новом рынке электрического пассажирского транспорта.

Так, в первом полугодии КАМАЗ продолжил выполнение заказа «Мосгортранса» на поставку электробуса КАМАЗ-6282, уже в рамках второго выигранного тендера. А во втором полугодии состоится старт серийного выпуска новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область применения этого седельного тягача – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первой полугодии 2019 года объем рынка грузовых автомобилей «КАМАЗ» увеличился на 6,3% и составил 12,8 тыс. единиц техники. В модельной структуре лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве почти 3 тыс. экземпляров (-6%). За ним следуют KAMAZ 5490 (2,6 тыс. шт.; +8,6%) и KAMAZ 65115 (2,5 тыс. шт.; +15%).

Напомним, бизнес-план КАМАЗа на 2019 год предусматривает реализацию 39 тыс. грузовых автомобилей, из них 33 тысячи на российском рынке и 6 тысяч на зарубежных рынках.