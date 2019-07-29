Ульяновские власти закупят работающие на метане пассажирские автобусы

Пассажирские автобусы, работающие на метане, поступят в Ульяновскую область до конца года. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта региона Юрий Чибисов добавив, что в этом году запланирована закупка 50 автобусов для общественного транспорта, которые будут работать на метане.

Как пишет агентство "ТАСС", сейчас в Ульяновский области около 460 тыс. автомобилей, из них переоборудовано для работы на газомоторном топливе лишь 522. По словам Ю.Чибисова, чтобы заинтересовать владельцев транспортных средств в переходе на альтернативное топливо, были созданы меры поддержки. "Компенсируется одна третья часть стоимости переоборудования. В 2019 году компенсация проводится из федерального бюджета", - пояснил он.

Заместитель директора департамента транспорта добавил, что у компаний есть также свои маркетинговые программы, которые позволяют мотивировать людей и бизнес на переоборудование автомобилей под использование метана. "Есть и другие шаги по нашей линии - разрабатываются нормативные акты, это делается в тандеме с федеральными указаниями, которые позволят земельный участок под строительство заправочной станции, использующей метан, проходить без конкурсной процедуры. Есть еще одна мера поддержки - при проведении торгов на маршруты общественного транспорта тот транспорт, который использует метан, также имеет преференции - он получает дополнительные баллы", - отметил он.

По мнению Ю.Чибисова, все эти меры позволят поддержать активный переход автовладельцев на использование газового топлива в качестве моторного. "Все это делается как для повышения конкурентоспособности нашей экономики в целом, потому что это снижение затрат на транспорт и дальше по всей цепочке. И, конечно, это переход на экологический вид топлива - газ, то есть защита всех нас, защита природы", - отметил он.