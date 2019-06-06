Haval открыл новый дилерский центр в Новокузнецке

Компания «Сибмоторс» открыла в Новокузнецке дилерский центр китайской марки Haval. Продажи и обслуживание клиентов уже стартовали, пишет портал «Континент Сибирь». Шоу-рум и сервис нового салона Haval располагаются в действующем салоне «Сибмоторс» на улице Гончарова.

Компания «Сибмоторс», представляющая в Новокузнецке такие бренды, как Lifan, DFM, UAZ и GM-AVTOVAZ, входит в состав кемеровской группы компаний «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Audi, GM-AVTOVAZ в Кемерове).

«Дилерский центр, где представлен весь наш модельный ряд, только открылся, и до конца года мы не ждем высоких показателей. При этом в следующем году ожидаем значительный прирост», – рассказала специалист по связям с общественностью российского представительства Haval Светлана Лисицына.

Ранее в компании отмечали, что помимо уже функционирующих дилерских центров в Омске и Новосибирске, планируют открыть до конца года центры в Красноярске, Кемерово и Томске. Официальным дилером компании в Красноярске стала «Арсенал Груп», в портфеле которой такие марки, как Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Haval реализовали 3492 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Самой продаваемой моделью Haval в отчетный период стал среднеразмерный кроссовер Haval H6. Между тем, в июне на российском рынке стратовали продажи нового кроссовера Haval F7, потенциального бестселлера марки. С момента Дней открытых дверей, которые прошли 22 и 23 июня во всех дилерских центрах бренда, было реализовано уже первых 76 автомобилей Haval F7. Начиная с июля за счет наращивания объема производства компания планирует постепенно полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7.

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