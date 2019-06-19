Какие автомобили зарегистрированы на юрлица: ТОП-10 моделей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России 1,74 млн легковых автомобилей зарегистрировано на юридических лиц (на 1 января 2019 года). Это составляет 4% от всего автопарка страны.

Наибольшее количество таких машин приходится на модель УАЗ-3151 – на начало года в собственности юрлиц находилось 71,6 тыс. этих внедорожников. Следующие две позиции рейтинга тоже занимают представители сегмента SUV – LADA 4x4 (66,5 тыс. шт.) и Chevrolet Niva (56,2 тыс. шт.). В первой пятерке оказываются и две «представительские» модели – ГАЗ-3110 «Волга» (54,8 тыс. шт.) и Toyota Camry (51,3 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных легковых автомобилей, зарегистрированных на юрлиц, также попадают: Renault Logan (50,9 тыс. шт.), Ford Focus (50,6 тыс. шт.), LADA 2107 (47,5 тыс. шт.), LADA Largus (42,3 тыс. шт.) и ГАЗ-3102 (40,5 тыс. шт.). Показатели остальных моделей составляют менее 40 тыс. единиц.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: DRIVE2.ru