Японский авторынок в июле вновь вышел «в плюс»

Японский авторынок в июле увеличился на 5,3% до 258150 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, после июньского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 754 тыс. 452 машины (+0,4%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 6,7% до 128544 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 34951 машина, что на 13,7% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 27817 автомобилей (-5,9%).