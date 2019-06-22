Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первой половине текущего года на российском рынке было продано 1395 электромобилей с пробегом. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года (896 шт.).

Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf. За 6 месяцев 2019 года 1314 автомобилей Nissan Leaf получили новых владельцев, причем «львиная доля» из них (1287 штук) – с правым расположением руля и была ввезена из Японии.

Продажи остальных электрокаров с пробегом на российском рынке исчисляются штуками – Mitsubishi I-MiEV (34 шт.), LADA Ellada (14 шт.), BMW i3 (13 шт.), Tesla Model S (11 шт.), Tesla Model X (6 шт.), Jaguar I-Pace (2 шт.) и Renault Twizy в одном экземпляре.

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