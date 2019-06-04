BMW снимет с производства несколько нишевых моделей

Компания BMW намерена прекратить выпуск нишевых моделей, на смену которым должны прийти новые, более популярные версии автомобилей. Процесс реструктуризации уже запущен, пишет «За рулем.РФ». Автомобили, которые пользуются наименьшим спросом, вскоре исчезнут из продажи. Это значительно сократит расходы компании в следующем десятилетии.

По данным источников издания Automobile, руководство BMW уже приняло решение о снятии с производства кабриолета и купе 2-й серии, а также кроссовера X2, седана 7-й серии со стандартной колесной базой, кабриолетов 8-й серии и Z4 следующего поколения.

Некоторые из этих моделей конкурировали друг с другом, причем в условиях ограниченного спроса. Например, кабриолет 2-й серии – с BMW Z4. Вряд ли кто-то заметит и исчезновение BMW 7-й серии со стандартной колесной базой – настолько мало их продается даже в такой автомобилизированной стране, как США. Чаще покупатели предпочитают седан с удлиненной базой, если хозяин должен ездить сзади, либо седан 5-й серии или купе 6-й серии, если владелец управляет автомобилем лично.

Удивительно, что в BMW решили отказаться от компактного кросс-купе X2, который был достаточно хорошо принят на рынках ряда стран. В частности, в США и Китае. Z4 и BMW 8-й серии вовсе являются новинками, и сокращение версий моделей на данном этапе стало неожиданностью.

Тем временем руководство BMW одобрило разработку нового флагмана модельного ряда – кросс-купе X8, который будет создаваться на базе кроссовера X7 и даже получит версию X8 M.

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