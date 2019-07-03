Российский завод Haval готовится к запуску новых моделей

Российский завод Haval, который в настоящее время выпускает кроссовер F7, в ближайшее время начнет производство еще двух моделей. Речь идет о купе-кроссовере F7x и внедорожнике H9.

Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве марки, продажи H9 и F7x стартуют до конца 2019 года в III квартале, соответственно, производство этих моделей начнется на один-два месяца раньше.

Между тем, источник «Китайских автомобилей», знакомый с планами Haval, отмечает, что завод под Тулой еще не ликвидировал дефицит кроссовера F7 в дилерских центрах. Следовательно, распылять мощности на три модели в данный момент – не слишком рациональное решение. Исходя из этого, не исключено, что производственный план будет скорректирован. Известно, что купе F7x будет выпускаться на той же линии, что и F7, то есть, на и без того загруженной линии. А производство H9 на другой линии на объеме выпуска F7 сказаться не должно.

Напомним, H9 китайской сборки продается в России по цене от 2 млн 532 тыс. рублей. Машина оснащается 2,0-литровыми бензиновым либо дизельным турбомоторами, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. F7x – купеобразная версия F7. Ожидается, что автомобиль будет оснащен лучше базовой модели, а потому окажется дороже. Кроссовер F7 стоит в России от 1 млн 449 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», межведомственная комиссия по заключению специнвестконтрактов приняла решение о возможности заключения СПИКа с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем.

Напомним, 5 мая китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч Нaval F7 и 1,5 тысячи автомобилей Haval H9. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.