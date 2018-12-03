Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале». По версии следствия, Штадлер на протяжении нескольких лет знал о мошенническом программном обеспечении на автомобилях немецкого бренда, которое занижало показатели вредных выбросов, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, за этим последовала его отставка с поста главы немецкого бренда по соглашению сторон. Более года он провел в тюрьме в немецком Аугсбурге. Экс-руководитель Audi обвиняется в том, что с 2015 года был в курсе незаконных манипуляций, однако не препятствовал реализации автомобилей на европейском и североамериканском рынках.

В октябре прошлого года стало известно, что «дизельный скандал», окрещенный журналистами «дизельгейтом», обошелся Audi в 800 млн евро – штраф в таком размере был назначен прокуратурой. Из них 5 млн евро были выплачены за халатность, а остальные 795 миллионов – это возврат незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8. Всего же по всему миру было отозвано более 11 млн автомобилей концерна Volkswagen, оснащенных незаконным ПО.

Ранее наказание понесли и другие фигуранты дела. Например, бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта приговорили к семи годам заключения, а также арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера.