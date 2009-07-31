В июле выдано чуть более 5,5 тысяч льготных автокредитов

Согласно данным Минпромторга РФ в июле было выдано чуть более 5,5 тысяч льготных автокредитов на покупку отечественных автомобилей. В целом же с начала действия этой программы с апреля по 30 июля банками принято почти 40 тысяч заявок, после рассмотрения которых, выдано 21 727 автокредитов.

Напомним, что данная программа была разработана Минпромторгом РФ в качестве одной из мер по поддержке российского автопрома. В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ № 244 от 19 марта 2009 года правительство субсидирует 2/3 ставки рефинансирования при покупке легкового автомобиля отечественного производства. Изначально стоимость автомобилей была ограничена планкой в 350 тыс. руб. и по ней работали лишь три банка с госучастием: Сбербанк РФ, ВТБ 24 и Россельхозбанк.

Как уже ранее сообщало агентство "АВТОСТАТ" в июле перечень автомобилей был существенно расширен за счет увеличения верхней планки до 600 тысяч рублей, а также включения в перечень легких коммерческих автомобилей (LCV). Кроме того, в программе будут участвовать коммерческие банки с собственным капиталом свыше 70 млрд.руб.

По прогнозу Минпромторга РФ до конца года по этой программе должно быть продано порядка 120 тысяч машин средней стоимостью 400 тысяч рублей. Средняя экономия для клиента за три года составит чуть более 49 тысяч рублей.

По оценке отдела аналитики "АВТОСТАТ" сейчас на долю автомобилей покупаемых по данной программе приходится лишь 5-6% от общего объема рынка новых автомобилей. Во второй половине года, за счет расширения условий программы, объем продаж по этой программе может вырасти до 10-15 тысяч машин в месяц. Согласно данным опроса, проведенного на сайте www.autostat.ru наиболее востребованными моделями в расширенном перечне Минпромторга должны оказаться Ford Focus, Fiat Albea, Skoda Fabia и Octavia, а также продукция ТагАЗа - Road Partner и Tager.