Дизельный KIA Sportage останется на российском рынке

Компания KIA опровергла информацию о том, что дизельный кроссовер Sportage покидает Россию из-за минимального спроса. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе корейской марки, в настоящий момент эта версия доступна для покупки.

Напомним, дизельный KIA Sportage продается в нашей стране с 2,0-литровым 185-сильным двигателем, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Автомобиль можно купить за 2,3 млн рублей.

Минимальная цена бензинового кроссовера составляет 1 млн 389 тыс. 900 рублей (2,0 MT, 150 л.с., передний привод). Максимальная – 2 млн 274 тыс. 900 рублей (2,4 AT, 184 л.с. полный привод).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», KIA Sportage входит в пятерку самых популярных SUV на российском рынке. По итогам первого полугодия 2019 года его продажи составили 15588 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности.

Напомним, ранее российские дилеры KIA начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая заняла место между наиболее популярной на сегодняшний момент версией Luxe и более оснащенной Prestige. Стартовая цена автомобиля в новой комплектации Luxe+ составляет 1 млн 724 тыс. 900 рублей. В таком исполнении кроссовер оснащается бензиновым двигателем 2.0 MPI и имеет передний привод. Дополнительное оснащение новой версии Luxe+ включает светодиодные основные фары, отличающиеся более ярким и плотным светом, а также более длительным сроком службы. Также для максимального удобства водителя, в этой комплектации KIA Sportage оснащается системой бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key и запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки. Кроме переднеприводной версии, кроссовер KIA Sportage в комплектации Luxe+ доступен и с полным приводом. С мотором 2.0 MPI его стоимость составит 1 млн 804 тыс. 900 рублей, а дизельным агрегатом 2.4 GDI – 1 млн 914 тыс. 900 рублей.

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