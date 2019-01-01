Более 70% кроссоверов продаются с полным приводом, а какова доля в ТОП-10?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2019 года на российском рынке было продано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV). При этом 71% из них были оснащены полным приводом и лишь 29% - передним.

Среди ТОП-10 наиболее популярных моделей кроссоверов, самую высокую долю переднего привода имеет Hyundai Creta. В первой половине текущего года 73% покупателей Hyundai Creta выбрали модификацию с передним приводом, и лишь 27% с приводом на все четыре колеса. Помимо «Креты», более половины продаж приходится на переднеприводные модификации у Nissan Qashqai (69%) и Renault Kaptur (56%).

У остальных моделей из первой десятки сегмента SUV, доля переднеприводных модификаций в общем объеме продаж меньше половины: KIA Sportage (42%), Volkswagen Tiguan (35%), Hyundai Tucson (32%), Mitsubishi Outlander (24%), Toyota RAV4 (18%), Renault Duster (11%). Ну а вазовская LADA 4x4 выпускается исключительно с полным приводом.

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