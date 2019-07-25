Haval может заключить СПИК на 42 млрд рублей

Межведомственная комиссия по заключению специнвестконтрактов приняла решение о возможности заключения СПИКа с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Напомним, 5 мая китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч Нaval F7 и 1,5 тысячи автомобилей Haval H9. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день локализация производства на заводе Нaval превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Кроме того, компания Great Wall Motor планирует экспортировать внедорожники Haval российского производства на рынки стран СНГ и Европы.