В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, произведенных в советскую эпоху, т.е. до 1992 года. Это составляет примерно 2,5% от всего парка LCV (на 1 января 2019 года).

Свыше половины такой легкой коммерческой техники приходится на марку «УАЗ» – суммарно в РФ насчитывается около 55 тыс. «буханок», выпущенных в СССР. Второе место здесь занимает «ИЖ» – на начало года зарегистрировано 35,5 тыс. этих легких коммерческих машин, которые в народе обычно называли «каблук» или «пирожок».

Кроме них, в парк «советских» LCV попадают еще две, но уже несуществующие марки, причем обе из бывших союзных республик. Это автомобили, произведенные на Рижской автобусной фабрике (Латвия) и Ереванском автозаводе (Армения). Если «рафиков» производства СССР у нас в стране насчитывается 8,8 тыс. единиц, то «еразов» - почти тысяча.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», активный прирост парка LCV в нашей стране начался в 90-е годы прошлого столетия. Именно в тот период Горьковский автозавод выпустил на рынок «Газель», которая в настоящее время является самой распостраненной легкой коммерческой моделью в России. Также стоит отметить и начало импорта LCV из-за рубежа, особенно японских марок.

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Примечание: фото взято с сайта avto-nomer.ru.