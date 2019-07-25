Geely рассекретила дизайн GS для России

Компания Geely раскрыла дизайн приподнятого хэтчбека GS для российского рынка. Изображения новинки появились в специальном разделе сайта компании.

То, что именно с GS представительство Geely начнет расширение своего модельного ряда в России, известно давно. В июне модель успешно прошла сертификацию, а ее продажи должны стартовать осенью, пишет портал «Китайские автомобили».

Как выяснилось, на российском рынке будет представлена версия 2017 года. Спереди у нее массивная хромированная рамка нижней части радиаторной решетки и декоративные элементы, «разрезающие» ниши воздухозаборников. В фарах и фонарях применяются светодиодные трубки. Крышка багажника – подчеркнуто короткая – получила оригинальный изгиб.

Напомним, согласно ОТТС, размеры автомобиля составляют 4440 x 1833 x 1573 мм при колесной базе в 2700 мм. В отличие от китайской версии, у него будет не турбированный 1.3 и «преселективная» 6DCT, а атмосферный 1.8 на 133 л.с. Тот же самый, что знаком россиянам по седану Emgrand 7. В паре с ним будут работать 6-ступенчатые механическая или автоматическая коробки. Кстати, у российской версии, судя по всему, будет увеличенный на 13 мм клиренс. По крайней мере ровно на столько отличается высота китайской машины от той, что сертифицирована в РФ. Другими словами, модель оказалась адаптированной для российского рынка, хотя выпускать ее будут не в Беларуси, а в Китае.

Между тем, стало известно, что кроссовер Geely SX11 и новый Emgrand GT будут выпускать на предприятии «БелДжи» в Беларуси. Как сообщил замдиректора завода по финансовым вопросам и член совета директоров Geely Сян Цунцзянь, производство новых моделей начнется до конца года. На сегодняшний день на заводе «БелДжи» выпускаются кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седан Emgrand 7.

Напомним, Geely SX11 базируется на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture) с полузависимой задней подвеской. Машина длиной 4330 мм предлагается в Китае с турбированными моторами G-Power 200T и G-Power 260T. Первый развивает мощность 136 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой МКП. Второй, разработанный китайцами вместе с Volvo, – 177 л.с. Ему в пару полагается преселективный робот 7DCT. В России SX11 уже проходит сертификацию, но первые автомобили будут импортировать из Китая. Emgrand GT на российском рынке уже представлен. Впрочем, ранее российские представители Geely утверждали, что нашли замену GT в лице гибридного седана GE.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Geely реализовали 4032 автомобиля, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, за первые полгода 2019-го реализовано больше автомобилей Geely, чем за весь прошлый год (3352 единицы). Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas, который в конце февраля получил самую мощную и динамичную версию с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely SX11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».