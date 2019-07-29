УАЗ запустил программу добровольного высвобождения офисных и сервисных сотрудников

Ульяновский автозавод запустил программу добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УАЗа, компания предлагает участникам программы при добровольном увольнении по соглашению сторон воспользоваться единовременной выплатой компенсации в размере трех среднемесячных зарплат. Программа добровольного высвобождения продлится до 31 августа, затрагивает только ульяновскую площадку, пишет агентство "Финмаркет". Выплата единовременной компенсации сотрудникам позволит уделить достаточное время для поиска оптимальных предложений на рынке труда, считают на УАЗе.

Численность сотрудников ульяновской площадки в настоящее время в целом составляет порядка 9 тыс. человек. При этом представитель завода затруднился в данный момент сказать, какое количество персонала может воспользоваться программой.

"Старт программы обусловлен необходимостью повышения производительности труда до уровня ключевых игроков мирового рынка, а также фокусом инвестиций на разработку новых продуктов. В настоящее время приоритетами компании являются оптимизация продуктовой линейки, создание и запуск нового продукта с учетом конъюнктуры рынка, а также обеспечение финансовой устойчивости за счет реструктуризации и сокращения затрат. Выбранная стратегия развития позволит максимально мобилизовать внутренние инвестиционные возможности и предполагает снижение издержек и управленческих расходов", - заявили в пресс-службе УАЗа.

Между тем, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уже заявил, что не согласен с решением Ульяновского автозавода уволить часть сотрудников. "Региональная власть выражает категорическое несогласие и серьезную озабоченность в связи с тем, что руководство УАЗ планирует уволить существенное число сотрудников предприятия", - заявили агентству "ТАСС" в пресс-службе регионального правительства.

Работники УАЗа при увольнении смогут получить консультации по трудоустройству в специальном пункте, который будет организован на предприятии. "Там работники автозавода смогут встретиться с представителями наших российских и иностранных партнеров, чьи производства работают в Ульяновской области", - рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. По его словам, во время этих встреч будут проводиться консультации по трудоустройству. Предполагается, что часть увольняемых специалистов получат деловые предложения прямо на месте.