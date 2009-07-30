Минпромторг прорабатывает вопрос «премии за утилизацию»

Как стало известно агентству «АВТОСТАТ» Минпромторг РФ готовит «пилотный» проект Программы стимулирования спроса на российском авторынке с использованием «премии за утилизацию». Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Рахманов в своем блоге.

Запуск «пилотного» проекта данной программы готовится к началу 2010 года. По словам Алексея Рахманова программа будет работать так: старый автомобиль сдается в утиль, в обмен на сертификат, который принимается дилером в счет нового автомобиля. Размер компенсации и механизм работы находится в стадии обсуждения и подготовки.

Напомним, что ранее с инициативой о введении «премии за утилизацию» выступило Минприроды РФ. Ведомство, отвечающее за охрану окружающей среды, предлагает всем сдающим старый автомобиль в утиль выдавать сертификат на сумму 50 тысяч рублей, который можно использовать при покупке нового авто. Подобные программы уже работают в 13 европейских странах и приносят очень хорошие результаты.