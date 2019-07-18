Цена кроссовера Renault Arkana перевалила за 1 миллион рублей

сегодня, 14:56 891 0

Цена кроссовера Renault Arkana перевалила за миллион рублей

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Компания Renault Россия подтвердила, что с 1 августа повысятся рекомендованные цены на некоторые модели французской марки, среди которых фигурирует и новый кроссовер Renault Arkana.

Напомним, что продажи этой модели стартовали в начале июля, а ее минимальная стоимость составила 999 тыс. рублей, т.е. оказывалась ниже одного миллиона. Теперь, с учетом подорожания, этот рубеж преодолен, отмечают эксперты «Цена Авто».

Так, в онлайн-шоуруме Renault, через который клиенты могут заказать в том числе и Arkana, стоимость этой модели в начальной комплектации Life составляет уже 1 014 990 рублей, т.е. почти на 16 тысяч выше прежней цены.

При этом на самом сайте автопроизводителя пока указаны июльские цены, которые, по всей видимости, завтра (1 августа) будут уже другими.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены renault renault arkana

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