Bentley отказалась от разработки нового компактного кроссовера

Прежний глава марки Bentley Вольфганг Дюрхаймер обещал выпустить купеобразную версию Bentayga и новый компактный кроссовер, но Эдриан Холлмарк поставил на этих планах крест.

Кроссовер Bentley Bentayga вышел на рынок весной 2016 года и к настоящему времени успел обзавестись несколькими модификациями: W12, V8, Diesel, Speed и гибридной версией. На долю первого в истории марки кроссовера сейчас приходится около половины продаж, благодаря чему он получил титул самой популярной модели Bentley, пишет портал Motor.ru. В прошлом году своих владельцев впервые обрели более 10 тыс. автомобилей британской марки. Неудивительно, что на волне успеха своего первого кроссовера в Bentley решили выпустить его купеобразную версию, а также кроссовер поменьше.

Но этим планам уже не суждено сбыться: как заявил нынешний глава марки Эдриан Холлмарк в интервью австралийскому изданию CarSales, Bentayga была и останется единственным кроссовером бренда – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Рассматриваем ли мы сейчас потенциальную возможность выпуска других моделей в сегменте SUV? Нет. Можем ли мы представить, что в будущем ситуация изменится? Да», – рассказал Холлмарк. По его словам, Bentayga еще не раскрыла весь свой потенциал и будет активно развиваться в течение жизненного цикла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае компания Bentley впервые в России представила эксклюзивный внедорожник Bentayga Pikes Peak – модель ограниченной серии от ателье Mulliner, специализирующегося на выпуске автомобилей по индивидуальному заказу. Внедорожник получил черные суппорты карбон-керамической тормозной системы, 22-дюймовые колеса, изготовленные специально для модели ограниченной серии, а также карбоновые декоративные элементы со схемой трассы Pikes Peak в салоне. Эксклюзивные элементы дизайна от Mulliner включают также сплиттер из углеволокна, диффузор и задний спойлер, окрашенные в черный цвет. Кроме того, внешние элементы: окантовки фар, задних фонарей, решетки радиатора, боковых стекол и вентиляционных отверстий в крыльях – оформлены эффектным черным глянцевым покрытием из пакета Blackline. Передние крылья автомобиля украшены черным логотипом Pikes Peak.

Интерьер Bentley Bentayga Pikes Peak отличает уникальное цветовое сочетание: черный Beluga с ярко-зеленым акцентом Radium, а также вставки из материала Alcantara на сиденьях и дверях. Для отделки рулевого колеса и рычага коробки передач также использован материал Alcantara. Сиденья украшены контрастной прострочкой Lime и, как и приборная панель, дополнены логотипом Pikes Peak.

Bentley Bentayga Pikes Peak оснащен высокопроизводительным 4,0-литровым двигателем V8, который развивает мощность 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Роскошный полноприводный автомобиль лимитированной серии оснащен адаптивной пневматической подвеской и инновационной системой предотвращения кренов в поворотах Bentley Dynamic Ride.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».