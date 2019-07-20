ГИБДД показала расположение камер видеофиксации на карте

Выполняя поручение президента Владимира Путина, сегодня ГИБДД на своем официальном сайте опубликовала интерактивную карту с указанием стационарных и мобильных камер фото и видеофиксации на дорогах нашей страны. Напомним, президент, выступая на июньском госсовете по безопасности движения, призвал не прятать приборы, установленные на дорогах России, а наоборот, привлечь к ним внимание водителей.

«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей…— напомнил Владимир Путин. - Происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель…».

С того заседания прошел месяц – и вот сегодня появилась первая попытка продемонстрировать новый сервис. Интерактивная карта позволяет выбрать интересующий регион, увидеть список всех установленных камер и их расположение на карте. Кроме того, при желании можно выяснить, какого рода нарушения фиксирует тот или иной комплекс: одни камеры настроены на фиксацию нарушений скоростного режима, другие – на заступ «стоп-линии» и выезд на перекресток, третьи – на соблюдение водителями «полосности» и правил, продиктованных работой светофорных объектов. Теоретически возможности камер можно узнать, наведя курсор на тот или иной объект на карте.

Пока только теоретически, поскольку новый сервис после запуска проработал недолго – спустя всего час вместо карты сайт показывал лишь табличку, что «ведутся технические работы». Представители МВД объяснили, что ресурс пока работает в тестовом режиме.

Тем не менее, официальный список камер, установленных сегодня в Москве, стал доступен на ряде других ресурсов – правда, пользоваться им не так удобно, как по карте в режиме онлайн. На сайте отдельно можно скачать этот список (пока в нем 2714 адресов). В дальнейшем и этот, и другие ресурсы будут нуждаться в регулярном обновлении – по мере переустановки камер.

По данным «Коммерсанта», в настоящее время речь идет о примерно 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. Напомним также, что во исполнение поручений Президента РФ, до 1 февраля 2020 года все комплексы, установленные на дорогах, должны быть снабжены предупреждающими дорожными знаками – чтобы предупредить водителя о съемке. В противном случае предъявленные ГИБДД штрафы за нарушение на данном участке можно будет оспорить.

О том, как не разориться на штрафах – читайте в следующей публикации на нашем канале в ЯндексДзен.