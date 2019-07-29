Какие премиальные кроссоверы выбирают россияне: ТОП-10 за 6 месяцев 2019 года

Самым продаваемым премиальным кроссовером на российском авторынке остается Lexus RX. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». За 6 месяцев 2019 года обладателями японского среднеразмерного кроссовера стоимостью от 3 до 5 млн рублей стали 3780 россиян.

Второе и третье места занимают две модели немецкого бренда BMW – Х3 (2907 штук, стоимость от 3,2 млн рублей) и Х5 (2449 штук, стоимость от 4,75 млн рублей). На четвертой строчке оказалась еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX (2261 штука), цена которого начинается от 2,15 млн рублей. Пятую позицию с результатом 2129 проданных автомобилей занял Mercedes-Benz GLС. Рекомендованные розничные цены на GLC начинаются от 3,5 млн рублей.

В ТОП-10 кроссоверов премиум-брендов по итогам продаж за 6 месяцев 2019 года также вошли: Mercedes-Benz GLS (1783 штуки), Lexus LX (1743 штуки), Audi Q5 (1713 штук), Porsche Cayenne (1642 штуки) и BMW X1 (1615 штук).

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