Стали известны сроки премьеры первого пикапа Tesla

Первый электрический пикап в истории компании Tesla Motors может дебютировать осенью 2019 года, через два-три месяца. Об этом в своем твиттере написал глава американского автопроизводителя Илон Маск.

Ранее руководитель «Теслы» заявлял, что модель будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной, в которой хватит места не менее чем для шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 км, пишет портал Autonews.ru. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

Уже в стандартной модификации пикап Tesla оснастят двумя электрическими агрегатами с «сумасшедшим крутящим моментом», которые будут передавать тягу на все колеса. Плюс ко всему базовый автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, автоматически применяющую оптимальные настройки «в зависимости от конкретной нагрузки».

Наконец, пикап предложат с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

Ранее сообщалось, что серийный автомобиль будет стоить не более 50 тыс. долларов, что сделает новинку одной из самых доступных в своем классе.

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