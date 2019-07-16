АВТОВАЗ подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Группа «АВТОВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн рублей к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел. По данным «СПАРК-Интерфакса», четыре из пяти исков связаны с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки. Информации о пятом иске в системе нет, пишет газета «Ведомости».

Напомним, срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что АВТОВАЗ с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Их работа была возобновлена 5 июля. «Завод Автокомпонент» возобновил поставки без дополнительных условий. Однако АВТОВАЗ предупредил, что может потребовать от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой.

Причиной срыва поставок стали «затяжные переговоры» о новых ценах на комплектующие, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГК «Автокомпонент». Они ведутся с октября 2018 года. «Завод Автокомпонент» утверждает, что существующий уровень цен не позволяет ему покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АВТОВАЗа.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ находится в плановом корпоративном отпуске, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Также в корпоративный отпуск ушел автозавод LADA Ижевск. В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ продолжается плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников. В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 174186 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании в отчетный период составила 21%. Бестселлером АВТОВАЗа стала LADA Granta, чья реализация в январе-июне выросла на 40% и составила 63982 автомобиля. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 55784 проданных машины (+12%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация составила 20662 автомобиля (-2%).

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