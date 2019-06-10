Renault подтвердила рост цен в августе на ряд моделей

Компания Renault Россия с 1 августа повышает рекомендованные цены на автомобили Logan, Sandero, Kaptur, Duster и Arkana 2019 года выпуска в среднем на 1,5%. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании, добавив, что повышение цен не коснется кроссовера Renault Koleos и коммерческой линейки автомобилей.

О планируемом с 1 августа повышении рекомендованных розничных цен ранее «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилерских компаний марки. Они ожидали удорожания всех моделей примерно на 1 – 2%. Так, седан Logan, который сейчас стоит от 569 тыс. рублей, по данным дилеров, прибавит в цене примерно 8 тыс. рублей. А новый купе-кроссовер Arkana, чья стартовая цена составляет 999 тыс. рублей, может подорожать примерно на 16 – 25 тыс. рублей.

Компания не поясняла причины нового повышения цен, говорят дилеры, полагая, что, скорее всего, оно связано с инфляцией. Что касается купе-кроссовера Arkana, недавно поступившего в продажу, компания поступает с ним, как и ранее при выводе новых моделей на рынок: его цена изначально была занижена, а теперь Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, пояснил начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун.

В Renault уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2019 году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Renault реализовали 64431 автомобиль, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8%, согласно данным АЕБ.

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