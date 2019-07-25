Президент РФ подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров

Вчера, 30 июля 2019 года, на официальном портале правовой информации был опубликован новый закон, который касается получения и изготовления регистрационных автомобильных номеров.

Документ дает возможность автовладельцам самостоятельно и напрямую получать регистрационные номера у изготовителей этих знаков. Запросить номера можно будет без посещения подразделений МВД. Как пишет «Российская газета», в ГИБДД будут получать набор букв и цифр регистрационного знака, а его изготовлением с этими данными займутся специалисты частных фирм. При замене номеров (погнулись, потерлись, сломались) обращаться в ГИБДД уже не потребуется – фирма-изготовитель произведет замену самостоятельно с соблюдением всех требований по изготовлению, хранению знаков.

В документе оговаривается ответственность организаций-изготовителей знаков, а также поводы, которые могут стать причиной проверки их деятельности. В частности, в законе говорится: следующее: «… неоднократное (два или более раз) в течение года искажение регистрационных данных ТС и (или) маркировки основных компонентов ТС или нарушение порядка регистрации… является основанием для прекращения статуса специализированной организации». Любопытно, что государственный контроль в плановом порядке за этими организациями осуществляться не будет, любые проверки – только после поступления сигнала от граждан, от организаций, из СМИ.

Кроме того, законом вводятся новые правила регистрации для автомобилей, вывозимых за границу, а также для перегоняемых базовых транспортных средств. Закон, вносящий изменения в ФЗ N 283 «О государственной регистрации транспортных средств…», вступает в силу с 1 января 2020 года.