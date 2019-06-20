В июне россияне приобрели почти 60 тысяч кроссоверов и внедорожников

сегодня, 17:49 904 0

В июне россияне приобрели почти 60 тысяч кроссоверов и внедорожников

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам июня 2019 года в России было реализовано 59,5 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Это на 1,7% ниже результата годичной давности.

Несмотря на небольшое снижение продаж, сегмент кроссоверов и внедорожников остается крупнейшим на российском рынке. Так, его доля в июне составила 42,2% от общего объема реализации новых легковых автомобилей в стране.

Самой популярной моделью в сегменте SUV по-прежнему остается Hyundai Creta, обладателями которого в июне стали 5 955 человек. Второе место здесь занял Renault Duster (3 547 шт.), а замкнул тройку лидеров на этот раз Volkswagen Tiguan (3 234 шт.).

О том, какие автомобили пользовались популярностью в других сегментах российского рынка, можно узнать в специально подготовленной инфографике.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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