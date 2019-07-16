В России подорожала одна модель из сегмента пикапов

сегодня, 17:01 547 0

В России подорожала одна модель из сегмента пикапов

Специалисты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен новых автомобилей, продаваемых на российском рынке, зафиксировали удорожание одной модели в сегменте пикапов.

Как отмечается, стоимость автомобиля в июле выросла на 1,6 – 1,8%. О том, сколько удорожание составило в рублевом эквиваленте и что эта за модель, а также новые цены всех комплектаций пикапа, можно узнать в отдельном материале, опубликованном на сайте «Цена Авто».

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены сегмент pickup

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