KIA подтвердила разработку пикапа

Компания KIA начала работу над среднеразмерным пикапом, который появится на рынке в 2022 либо 2023 году и будет конкурировать с Ford Ranger. Об этом австралийскому порталу CarsGuide сообщил главный операционный директор KIA Дэмиен Мередит.

По его словам, пикап предложат с двумя вариантами кабины для пяти и двух человек, а в моторную линейку включат бензиновые и дизельные двигатели. Причем модификация с однорядной кабиной и двигателями на «тяжелом топливе», скорее всего, предназначена для австралийцев, так как в Северной Америке наиболее востребованы вместительные бензиновые пикапы, пишет портал Motor.ru.

Что же касается пикапа Hyundai, то его дизайн уже согласован, и в настоящее время ведется подготовка к серийному производству. Сборка должна начаться в 2020 или в 2021 году. По предварительной информации, модель будет построена на платформе Hyundai Tucson и выдержана в силе концепта Santa Cruz.

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