Suzuki раскрыла комплектации нового Jimny для России

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения, который поступит в продажу уже в августе, будет доступен на российском рынке в двух комплектациях – GL и GLX. В новом поколении модель получила целый ряд опций, которые ранее не были доступны для этого автомобиля, сообщает пресс-служба Suzuki.

В комплектации GL новый Suzuki Jimny оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях.

Для автомобиля доступны ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Топовая версия GLX нового Jimny включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Новый Suzuki Jimny будет предлагаться на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом».

Стоимость Suzuki Jimny нового поколения будут объявлена ближе к старту продаж. Ранее в российском представительстве Suzuki заверяли, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2729 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Что касается внедорожника Suzuki Jimny, активность поклонников этой модели в первые месяцы 2019 года сказалась на последующих продажах. Уже в апреле на складах Suzuki больше не осталось автомобилей прошлого поколения, и покупателям остается ждать появления нового Jimny.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».