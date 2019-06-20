Volkswagen Polo в июне стал лидером авторынка в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили статистику рынка новых легковых автомобилей в июне 2019 года и установили, что самой популярной моделью в двух крупнейших городах России стал седан Volkswagen Polo.

Так, в Москве эта модель разошлась тиражом в 2145 экземпляров, показав рост в 2,2 раза по сравнению с июнем 2018 прошлого года. На втором месте, с огромным отставанием от лидера, расположился кроссовер Hyundai Creta (752 шт.; +14%). Замкнул тройку лидеров местного рынка еще один кроссовер – Nissan Qashqai, предпочтения которому в первый месяц лета отдали 696 москвичей (рост в 2,3 раза).

В отличие от столицы страны, в первой тройке авторынка Санкт-Петербурга нет представителей сегмента SUV. Лидирует здесь тоже Volkswagen Polo – в июне эту модель приобрели 397 петербуржцев (-14%). Совсем чуть-чуть уступил ему KIA Rio, показатель которого составил 395 единиц (-2%). На третьем месте авторынка Северной столицы находится седан Hyundai Solaris с результатом 390 экземпляров (-8%).

Отметим также, что в июне рынки обоих городов продемонстрировали рост. Если в Москве авторынок вырос на 2% (до 19,4 тыс. шт.), то в Питере – на 1% (до 9 тыс. шт.).

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