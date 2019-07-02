Испанский авторынок в июне достиг четырехлетнего минимума

Испанский авторынок в июне снизился на 8,3% и составил 130519 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за первый летний месяц начиная с 2015 года. По итогам шести месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 692472 единицы (-5,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июне стал местный SEAT, реализовавший 12656 автомобилей (+9,7%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил продажи на 18,6% до 10873 единицы. Третью строчку занимает Renault, чей результат составил 10644 машины (-4,2%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (10266 шт., -3,6%) и Opel (9022 шт., +3,3%).