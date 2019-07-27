BMW выпустит свой самый маленький кроссовер

Компания BMW начала разработку нового компактного кроссовера, который, по неофициальным данным, получит название Urban X. Ожидается, что это будет самый маленький и дешевый SUV в линейке баварского бренда, насчитывающей сейчас семь моделей. Основным конкурентом новинки станет Audi Q2. Точная дата премьеры машины пока неизвестна, пишет Autonews.ru.

В модельном ряду кроссовер займет место на ступень ниже X2, который на данный момент является самым компактным SUV (длина 4360 мм) от BMW. Длина машины составит чуть более 4 метров. Новинку построят на платформе UKL2 – это же шасси уже используют BMW 1-Series, 2-Series, X1 и семейство Mini. Кроссовер можно будет приобрести как с передним, так и с полным приводом.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, машина получит гибридную версию. В состав силовой установки такой модификации войдут 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, суммарная мощность которых составит 224 л.с. Также ожидается появление электрической версии Urban X. Без подзарядки экологически чистый кроссовер сможет проехать около 400 км.

Еще один кроссовер BMW – iNext – будет представлен в 2021 году. Эта новинка получит электрическую силовую установку мощностью до 800 л.с. Запас хода у кроссовера будет варьироваться в зависимости от версии. Без подзарядки новинка сможет проехать от 450 до 700 км.

Всего к 2025 году компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками.

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