Обновленный Mitsubishi ASX появится в России в первой половине 2020 года

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года. Об этом порталу АвтоВести.Ru сообщили в российском офисе Mitsubishi, добавив, что российские комплектации и цены пока еще окончательно не определены.

Напомним, премьера обновленного Mitsubishi ASX состоялась в рамках Женевского автосалона в марте этого года. Новая внешность модели стала результатом очередного витка эволюции фирменной стилистики Dynamic Shield, благодаря которой кроссовер получил не только новую решетку радиатора, но и передний бампер с вертикальными блоками светодиодных огней (поворотники и противотуманные фары), новую головную оптику и модернизированный капот. Задние бампер и светотехника также серьезно переработаны.

Для европейских рынков ASX оснащается 2,0-литровым 16-клапанным двигателем MIVEC2 с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором INVECS3-III с 6-ступенчатым спортивным режимом. Также доступны оба типа привода: передний и полный.

В ASX 2020 модельного года система синхронизации со смартфоном (SDA) была улучшена и теперь предлагает более продвинутую возможность подключения. Верхние модели по уровню оснащения обладают навигационной системой TomTom5. Теперь доступ к информации о дорожном движении в режиме реального времени можно получить, подключившись к интернету с помощью смартфона.

В настоящее время ASX занимает третье место в мировых продажах среди всего модельного ряда Mitsubishi и является одним из ключей к реализации глобальной стратегии компании. Крупнейшими рынками для этой модели стали Северная Америка, Европа, Австралия и Китай.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».