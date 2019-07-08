Jaguar Land Rover ищет нового дилера в Ставрополе

сегодня, 13:36 189 0

Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о запуске тендера на открытие нового дилерского центра в Ставрополе. Заявки на участие принимаются с 19 августа 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки. Как отмечается, развитие дилерской сети – один из главных приоритетов работы Jaguar Land Rover на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года в России было реализовано 4826 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 13% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 3950 внедорожников Land Rover (-11%), в то время как реализация Jaguar составила 876 автомобилей (-22%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры премиум-марки jaguar jaguar land rover land rover

Новости на тему

Jaguar выпустит электрический седан XJ

8 июля 2019

Все новости

Статьи на тему

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России («РБК»)

29 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия

13 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью