ГИБДД будет следить за нарушениями с высоты «птичьего полета»

В течение трех дней в Самарской области проводился эксперимент по выявлению нарушителей дорожного движения с помощью… аэростата, оснащенного видеокамерой. Высотный комплекс наблюдения был заполнен гелием и запущен в небо над наиболее аварийными участками автодорог.

Как сообщили сотрудники ГИБДД в своем Instagram, на комплекс заранее была установлена видеокамера, «увеличивающая обзор в несколько раз». Профессиональная оптика с обзором в 360 градусов, позволяла четко видеть государственный знак едущего автомобиля. «Номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью», - пояснили участники этого эксперимента.

Выявив нарушителя (например, водителя, выехавшего на встречную полосу в нарушение правил), инспектора направляли изображение с камеры в передвижной пункт управления, где съемку сохраняли на компьютере и передавали информацию ближайшему экипажу ДПС. Таким образом, несогласному с предъявленным обвинением водителю можно было показать видеозапись его действий на дороге.

За три дня такого «воздушного рейда», с 25 по 27 июля, только за выезд на «встречку» в неположенном месте (одно из грубых нарушений ПДД, за которое предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев) было привлечено 5 водителей.

Преимущества использования аэростата налицо: комплекс не загрязняет окружающую среду, не производит шума, обладает «дальнозоркостью» и работает на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Принято решение, что использование комплекса будет продолжено. Для обслуживания аэростата уже создан специальный авиационный отряд Росгвардии, которые помогают инспекторам.

Между тем, всего несколько месяцев назад в СМИ проходила информация о том, что в той же Самарской области планируют разместить серийное производство дирижаблей. Так что в ближайшем будущем совсем не исключено, что на смену наземным «треногам» или в дополнение к ним в массовом порядке придут такие вот высотные комплексы, наблюдающие за дорогами даже с высоты «птичьего полета».