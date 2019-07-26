Renault с 1 августа поднимет цены на все модели

Компания Renault планирует с 1 августа поднять рекомендованные розничные цены на все свои модели в России примерно на 1–2%. Новый прайс-лист пока не известен, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на дилеров французской марки. Официально в Renault информацию о грядущем повышении цен не комментируют.

Ожидается, что Logan, например, подорожает примерно на 8 тыс. рублей, сейчас он стоит от 569 тыс. рублей. Новинка компании – купе-кроссовер Arkana может подорожать примерно на 16–25 тыс. рублей, текущие цены начинаются с 999 тыс. рублей.

Компания не поясняла причины нового повышения цен, говорят дилеры, полагая, что, скорее всего, оно связано с инфляцией. Что касается купе-кроссовера Arkana, недавно поступившего в продажу, компания поступает с ним, как и ранее при выводе новых моделей на рынок: его цена изначально была занижена, а теперь Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, пояснил начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун.

По оценке дилеров, планируемое повышение цен вряд ли сильно ударит по продажам Renault в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Renault реализовали 64431 автомобиль, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8%, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».