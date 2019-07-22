Ford Focus в июне стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам июня 2019 года объем российского рынка легковых машин с пробегом составил 457,6 тыс. единиц, что на 4,8% меньше, чем год назад. При этом впервые за долгое время здесь сменился лидер рынка.

Так, самым популярным автомобилем на вторичном рынке стал Ford Focus, предпочтения которому в первый летний месяц отдали 11,6 тыс. россиян – на 3% меньше, чем в июне 2018-го. Прежний лидер – хэтчбек LADA 2114 – опустился на второе место рейтинга. В прошлом месяце он разошелся тиражом в 11,5 тыс. подержанных экземпляров (-10,5%). Традиционно тройку лидеров российского вторичного рынка замыкает седан LADA 2107 с июньским результатом в 10,2 тыс. единиц (-13,4%).

Далее следуют корейские Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.; +9,2%) и KIA Rio (8,9 тыс. шт.; +12,9%). Кроме них, в ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июне нынешнего года попали: Toyota Corolla (8,9 тыс. шт.; -7%), LADA 2170 (8,4 тыс. шт.; -7,9%), LADA 2110 (7,9 тыс. шт.; -15,7%), Toyota Camry (7 тыс. шт.; -4,5%) и LADA 4x4 (6,9 тыс. шт.; -8,3%).

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия лидером вторичного рынка по-прежнему остается модель LADA 2114. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

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