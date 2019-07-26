Российский рынок LCV в 1 полугодии остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в первой половине 2019 года показал падение, тем не менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе за шесть месяцев 2019 года увеличились на 3,9% до 1 млн 145 тыс. 233 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 253901 автомобиль (+5,6%). Второе место занимает Великобритания с показателем 196418 проданных машин (+8,7%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 152825 штук (+11,7%). Далее идет Испания, где было реализовано 115916 легких коммерческих автомобилей (+2,3%). Замыкает пятерку лидеров Италия, результат которой составил 95207 машин (+5,9%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за первое полугодие составили 49284 единицы (-8,2%).