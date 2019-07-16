УАЗ «Патриот» с «автоматом» вышел на финальные испытания

Ульяновский автозавод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Прототипы уже прошли более 150 тысяч км по разным дорогам нашей страны. Впереди – заключительная часть испытаний, которые завершатся 14 августа, а чуть позже состоится старт производства серийных внедорожников УАЗ «Патриот» с «автоматом», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На внедорожник УАЗ «Патриот» будет устанавливаться автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие Punch Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции).

Powerglide 6L50 – традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает высоким запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н•м соответственно. При этом автоматическая коробка передач будет работать в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.