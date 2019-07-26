Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не ранее 2020 года

Выпуск нового среднеразмерного внедорожника Pajero Sport в России откладывается на срок после 2019 года для завершения локализации производства. Об этом агентству RNS сообщили в «МММ Рус», официальном дистрибьюторе Mitsubishi в России, добавив, что производство нового Pajero Sport будет локализовано на калужском заводе «ПСМА Рус». Напомним, производство новинки для других мировых рынков налажено на заводе в Таиланде, откуда автомобили будут поставляться примерно в 90 стран, включая Филиппины и Австралию.

Новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport получил измененный внешний вид и интерьер с расширенными функциями. Так, экстерьер нового Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид.

Что касается салона, для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Под капотом нового Pajero Sport установлен 2,4-литровый турбодизель MIVEC, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль по-прежнему оснащается системой полного привода Super-Select 4WD-II.

Напомним, что нынешнее поколение внедорожника Pajero Sport было представлено в 2015 году. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года в России было продано 3696 экземпляра этой модели. Сегодня стоимость Pajero Sport 2019 года выпуска составляет от 2 млн 439 тыс. рублей.