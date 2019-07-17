ГАЗ ведет разработку беспилотной «ГАЗели»

сегодня, 08:42 354 0

ГАЗ ведет разработку беспилотной «ГАЗели»

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Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Как стало известно агентству «АВТОСТАТ», беспилотные транспортные «ГАЗели» проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода.
Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод также ведет разработку низкопольного городского микроавтобуса. Новая модель будет отличаться просторным салоном повышенной комфортности, соответствовать требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки таких категорий пассажиров, как мамы с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили разработки беспилотники gaz

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