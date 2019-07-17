ГАЗ ведет разработку беспилотной «ГАЗели»

Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Как стало известно агентству «АВТОСТАТ», беспилотные транспортные «ГАЗели» проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода.

Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод также ведет разработку низкопольного городского микроавтобуса. Новая модель будет отличаться просторным салоном повышенной комфортности, соответствовать требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки таких категорий пассажиров, как мамы с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

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