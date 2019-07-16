«ПСМА Рус» приостановил производство на время летнего отпуска

Все работники калужского автозавода «ПСМА Рус» с сегодняшнего дня ушли в коллективный отпуск, который продлится три недели. Об этом агентству «Прайм» сообщила представитель компании. В это время производство на предприятии приостановлено, будет производиться техобслуживание оборудования. По ее словам, предприятие возобновит работу 19 августа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли. В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.

Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Сейчас с конвейера предприятия сходят шесть моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.