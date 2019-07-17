ГАЗ работает над новой моделью низкопольного городского микроавтобуса

Горьковский автозавод ведет разработку низкопольного городского микроавтобуса. Как стало известно агентству «АВТОСТАТ», новая модель будет отличаться просторным салоном повышенной комфортности, соответствовать требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки таких категорий пассажиров, как мамы с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

Напомним, на сегодняшний день семейство «ГАЗель Next» имеет широкий выбор модификаций и вариантов спецтехники, среди которых – грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Новейшей моделью в семействе «ГАЗельNext» стали грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 т, продажи которых стартовали в 2019 году. Автомобили «ГАЗельNext» оснащаются четырьмя типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан). В настоящее время «ГАЗель Next» является самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта в России.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».