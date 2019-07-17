Рынок новых грузовиков в 1 полугодии сократился на 6%

сегодня, 15:07 739 0

Рынок новых грузовиков в 1 полугодии сократился на 6%

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 35,7 тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем за такой же период 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный KAMAZ, на долю которого за 6 месяцев пришлось более 35%. В количественном выражении это составляет 12,8 тыс. экземпляров – на 6,3% больше, чем в 1 полугодии 2018 года. Вторую строчку занимает другой российский производитель – GAZ, результат которого составил 3,7 тыс. автомобилей (-5,5%). Далее в рейтинге располагается шведский Volvo с показателем 2,7 тыс. экземпляров (-15,3%). Пятерку лидеров замыкают Scania и MAN (2,4 тыс. и 2 тыс. шт. соответственно), причем оба бренда демонстрируют падение (-12,4 % и -10,4% соответственно).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам июня нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей тоже испытывает падение. Так, его объем в прошлом месяце достиг 6,1 тыс. единиц – на 8,6% меньше, чем в июне 2018 года.

, источник: АВТОСТАТ

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